<p><strong><a href="https:\/\/www.sexten.eu\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1512548&t=1758627846" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Ausschreibung Wettbewerb<\/a><\/strong><\/p><p><strong><a href="https:\/\/www.sexten.eu\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1512549&t=1758627878" class="fr-file fal fa-file-word">Teilnahmegesuch<\/a><\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sexten.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218866355&detailonr=225762780-554">zum Artikel der Gemeinde<\/a>