<p class="align_justify">Die Beratung und die Leistungen im Bereich Sachwalterschaft werden auch weiterhin dezentral in den verschiedenen Bezirken Südtirols angeboten. Im Zeitraum <strong>01.01.2026 – 31.12.2026 <\/strong>wird dieser Dienst vom Verein für die Sachwalterschaft erbracht. Der zwischen dem Südtiroler Gemeindenverband und dem Verein für die Sachwalterschaft abgeschlossene Vertrag sieht für Bürger eine <strong>kostenfreie Erstberatung<\/strong> seitens des genannten Vereins an den Sprengelsitzen in Schlanders, Neumarkt, St. Ulrich, Brixen und Bruneck vor. <\/p><p class="align_justify">Auf Wunsch (<strong>kostenpflichtige Leistung<\/strong>) unterstützt der Verein die interessierten Bürger außerdem im Zuge der einzelnen Verfahrensschritte bis hin zur Ernennung des Sachwalters. <\/p><p class="align_justify">Die <strong>Beratungen im Pustertal <\/strong>finden im <strong>Sozialsprengel Bruneck<\/strong>, Paternsteig 3, an folgenden Tagen von <strong>10.00 Uhr bis 13.00 Uhr <\/strong>& von <strong>13.30 Uhr bis 16.30 Uhr<\/strong> statt: <strong>immer am 1. Donnerstag im Monat<\/strong><\/p><p class="align_justify"><br><\/p><p class="align_justify">Die <strong>Terminvereinbarung <\/strong>erfolgt über den Verein für die Sachwalterschaft, Siegesplatz 48, Bozen, Tel. <a href="tel:+3904711882232">+39 0471 188 2232<\/a> - <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@sostegno.bz.it">info@sostegno.bz.it<\/a>. <\/p><p class="align_justify"><br><\/p><p class="align_justify">Weitere Informationen zu den angebotenen Diensten können dem Informationsblatt entnommen werden.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sexten.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218866355&detailonr=225782285-554">zum Artikel der Gemeinde<\/a>