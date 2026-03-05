<p><strong>Deine Aufgabe:<\/strong><\/p><ul><li>Kinder beim sicheren Überqueren der Straße unterstützen – kurz, wichtig und sinnvoll.<\/li><\/ul><p><strong>Was du bekommst:<\/strong><\/p><ul><li>flexible Einsatzzeiten<\/li><li>kurze Einschulung<\/li><li>Aufwandsentschädigung<\/li><li>dankbare Kinder & Eltern<\/li><\/ul><p><strong>Du passt zu uns, wenn du:<\/strong><\/p><ul><li>mindestens 18 Jahre alt bist<\/li><li>zuverlässig bist<\/li><li>gern mit Kindern arbeitest<\/li><li>nicht Wind & Wetter empfindlich bist<\/li><\/ul><p><br><\/p><p><strong>Interesse?<\/strong> Melde dich im Personalamt der Gemeinde – wir freuen uns!<\/p><p>E-Mail: <a href="mailto:monika.happacher@sexten.eu" title="">monika.happacher@sexten.eu<\/a><\/p><p>Telefon: <a href="tel:+390474862889">+39 0474 862 889<\/a><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sexten.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218866355&detailonr=225788159-554">zum Artikel der Gemeinde<\/a>