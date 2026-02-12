<p class="align_justify"><strong>„Sommer einmal anders“<\/strong><\/p><p class="align_justify"><strong>Die Stiftung Südtiroler Sparkasse schreibt 100 Ferialpraktika in Seniorenwohnheimen und sozialen Organisationen aus<\/strong><\/p><p class="align_justify">Auch im Sommer 2026 setzt die <strong>Stiftung Südtiroler Sparkasse<\/strong> ein starkes Zeichen für gesellschaftliches Engagement junger Menschen. Im Rahmen der Initiative „Sommer einmal anders“ werden in <strong>Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Jugendring<\/strong>, dem <strong>Verband der Seniorenwohnheime Südtirols<\/strong>, <strong>KVW Bildung<\/strong> sowie <strong>Wohnen im Alter<\/strong> insgesamt <strong>100 Ferialpraktika<\/strong> in Seniorenwohnheimen und sozialen Organisationen in Südtirol <strong>ausgeschrieben<\/strong>.<\/p><p class="align_justify">Ziel der Initiative ist es, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit zu bieten, während der <strong>Sommermonate erste berufliche Erfahrungen zu sammel<\/strong>n und sich gleichzeitig <strong>sozial<\/strong> zu <strong>engagieren<\/strong>. Die FerialpraktikantInnen begleiten und unterstützen ältere Menschen und Besucher sozialer Einrichtungen, schenken Zeit und Aufmerksamkeit und wirken bei Freizeit- und Betreuungsangeboten mit. <strong>Die Praktika sind entlohnt<\/strong>.<\/p><p class="align_justify">Die Initiative richtet sich an Schülerinnen und Schüler von Ober-, Fach- und Berufsschulen, die zu Beginn des Praktikums <strong>mindestens 16 Jahre alt<\/strong> sind und das <strong>21. Lebens<\/strong><strong>jahr noch nicht vollende<\/strong>t haben. Die <strong>Ferialpraktika finden im Zeitraum vom 29. Juni bis 28. August 2026 statt <\/strong>und dauern <strong>mindestens vier<\/strong> und <strong>höchstens neun Wochen<\/strong>. <\/p><p class="align_justify">Die <strong>Bewerbungen<\/strong> können ab dem 16. Jänner <strong>bis zum 27. Februar 2026 <\/strong>unter <a data-fr-linked="true" href="\/\/www.sommereinmalanders.it">www.sommereinmalanders.it<\/a> eingereicht werden. <\/p><p><strong>Weitere Informationen:<\/strong><\/p><p>Stiftung Südtiroler Sparkasse<\/p><p>Tel. 0471 316000<\/p><p><a data-fr-linked="true" href="\/\/www.sommereinmalanders.it">www.sommereinmalanders.it<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sexten.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218866355&detailonr=225785253-554">zum Artikel der Gemeinde<\/a>