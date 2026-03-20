<p class="align_justify">Familien können sich in herausfordernden Situationen befinden und zeitweise eine Unterstützung brauchen, um die Schwierigkeiten überwinden zu können.<\/p><p class="align_justify">Wir suchen Familien, Paare oder Einzelpersonen, die ein <strong>Kind für einige Stunden oder Tage in der Woc<\/strong><strong>he<\/strong> begleiten können und dadurch der Familie des Kindes eine Unterstützung sind.<\/p><p class="align_justify">Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte unverbindlich an das <strong>Fachteam Familiäre Anvertrauung<\/strong>: Claudia Gasteiger und Lisa Hofmann <a href="tel:+390474412925">+39 0474 412 925<\/a> - <a data-fr-linked="true" href="mailto:anvertrauung.affidamento@bzgpust.it">anvertrauung.affidamento@bzgpust.it<\/a><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sexten.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218866355&detailonr=225790725-554">zum Artikel der Gemeinde<\/a>