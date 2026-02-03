<p class="align_justify">Anlässlich der Volksabstimmung, die am <strong>Sonntag, 22. März und Montag, 23. März 202<\/strong><strong>6<\/strong> stattfindet, können WählerInnen der Gemeinde Sexten, die sich aus Studien-, Arbeits- oder medizinischen Gründen vorübergehend für einen <strong>Zeitraum von mindestens drei Monaten im Ausland aufhalt<\/strong><strong>en<\/strong> und auch deren Familienangehörige, per <strong>Briefwahl abstimmen<\/strong>.<\/p><p class="align_justify">Die Option der Briefwahl für WählerInnen, die sich vorübergehend im Ausland aufhalten, <strong>muss dem Wahlamt bis spätestens 18. Februar 2026 mitgeteilt werden<\/strong>, indem ein <strong>Antrag<\/strong> unter Verwendung des beigefügten Formulars <strong>eingereicht wird<\/strong>.<\/p><p class="align_justify">Dem Antrag sind <strong>folgende Unterlagen beizufüge<\/strong><strong>n<\/strong>:<\/p><ul><li>eine Kopie eines gültigen Ausweisdokuments<\/li><li>die Adresse des Wohnsitzes im Ausland<\/li><li>eine Kopie der Bescheinigung oder anderer Nachweise, die die Gründe für Studium, Arbeit oder medizinische Behandlung bestätigen (der Status als Arbeitnehmer\/in, Student\/in oder medizinisch Behandelte\/r kann gemäß den Artikeln 46 und 47 des D.P.R. vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, durch eine eidesstattliche Erklärung nachgewiesen werden).<\/li><\/ul><p class="align_justify">Die <strong>Anträge können auf folgende Weise übermittelt werden<\/strong>:<\/p><ul><li>persönlich (auch durch eine bevollmächtigte Person) beim Wahlamt in Sexten, Dolomitenstrasse 9<\/li><li>per E-Mail an die folgende Adresse: <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@sexten.eu"><strong>info@sexten.eu<\/strong><\/a><\/li><\/ul><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sexten.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218866355&detailonr=225783831-554">zum Artikel der Gemeinde<\/a>