<p><br> 🌺 Blumenabgabe in der Gemeinde St. Christina 🌺<br> Die Blumen können vom 10.10.2026 bis zum 12.10.2026 abgegeben werden.<br> Die Mülleimer für Grünabfälle werden am 07.10.2026 entfernt.<\/p><p><br><\/p><p> - Puzé – rundel \/ Kreisverkehr \/ rotatoria<br> - Bucinea – plaza dai auti dlongia l puent \/ Parkplatz an der Brücke \/ parcheggio presso il ponte<br> - Str. Cisles – plaza dai auti sëura l hotel Plaza \/ Parkplatz oberhalb Hotel Plaza \/ parcheggio sopra l'hotel Plaza<br> - Str. Chemun – plaza dai auti dan la cassa Raiffeisen \/Parkplatz vor der Raiffeisenkasse \/ parcheggio sopra la cassa Raiffeisen<br> - Str. Iman – Casa Metz<br> - Str. Paul – sota la palestra \/ unterhalb der Turnhalle \/sotto la palestra<br> - Soplases – plaza dai auti dan \/ Parkplatz vor \/ parcheggio davanti a Christeinerhof - Villa Pallua<br> - Str. J. Skasa – ntreda \/ Zufahrt \/ accesso Brunello<\/p>