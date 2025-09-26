<p>Auch heuer werden die Balkonblumen von der Gemeinde eingesammelt.<\/p><p>Wie im letzten Jahr werden auf dem gesamten Gemeindegebiet Sammelstellen eingerichtet, an denen in der Zeit<strong> vom 10. bis 13. Oktober 2025<\/strong> die Blumen abgeliefert werden können. Es dürfen nur Balkon- und Gartenblumen ohne Behälter jeglicher Art abgegeben werden (Grünmüll).<\/p><p>Es werden keine Container zur Verfügung gestellt, alle Blumen müssen selber abgeliefert werden. Wer die Blumen nicht innerhalb 14.10.2025 an den Sammelstellen abgeliefert hat, muss sie nach Pontives bringen, da nach diesem Datum keine Blumen mehr eingesammelt werden.<\/p><p>Die Blumen können an folgenden Orten abgegeben werden:<\/p><p>Puzé - Kreisverkehr<\/p><p>Bucinea – Parkplatz an der Brücke<\/p><p>Str. Cisles - Parkplatz oberhalb Hotel Plaza<\/p><p>Str. Chemun – Parkplatz vor der Raiffeisenkasse<\/p><p>Str. Iman - Casa Metz<\/p><p>Str. Paul – unterhalb Turnhalle<\/p><p>Soplases – Parkplatz vor Christeinerhof Villa Pallua<\/p><p>Str. J. Skasa – Zufahrt Brunello<\/p>