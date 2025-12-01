<p>Die Firma <strong>TAPPEINER <\/strong>sorgt für den Müllsammeldienst für Bio- und Restmüll in allen drei Grödner Gemeinden.<br>Die Sammeltage für alle: <strong>Restmüll<\/strong>: Montag - <strong>Biomüll<\/strong>: Dienstag<\/p><p>Sammeltage züsätzlich für Betriebe: <strong>Restmüll<\/strong>: Donnerstag + Samstag - <strong>Biomüll<\/strong>: Freitag<\/p><p><br><\/p><p>Bei Problemen kontaktieren Sie direkt die Firma TAPPEINER, per E-Mail <a data-fr-linked="true" href="mailto:gardena@tappeiner.bz">gardena@tappeiner.bz<\/a><br>oder telefonisch (Mo-Fr) von 8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr unter folgenden Rufnummer: 0471 797256<\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.sanktchristina.eu\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1522583&t=1764600107" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Sammelkalender Winter - Frühling 2026<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.sanktchristina.eu\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1495187&t=1749554246" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF" target="_self">Sammelkalender Sommer - Herbst 2026<\/a><\/p><p><br><\/p>