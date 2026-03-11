<p>Die Gemeinde St. Christina Gröden gibt bekannt, dass in Durchführung des Beschlusses des Gemeindeausschusses Nr. 21 vom 29.01.2026 und in Anwendung der einschlägigen Gesetzesbestimmungen ein öffentlicher Wettbewerb nach Titeln und Prüfungen ausgeschrieben wird und zwar zur Besetzung Nr. 1 Stelle als Funktionär\/in im technischen Bereich im Bauamt – VIII. Funtionsebene - in Vollzeitbeschäftigung (38 Wochenstunden). Die Stelle ist der ladinischen Sprachgruppe vorbehalten.<br>Die Gesuche müssen beim Gemeindesekretariat innerhalb 12.00 Uhr des 09.04.2026 einlangen.<br>Nähere Auskünfte erteilt das Gemeindesekretariat direkt oder telefonisch unter der Nummer 0471\/793420 – e-mail: <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@santacristina.eu">info@santacristina.eu<\/a>., während der Bürostunden.<\/p><p><a href="https:\/\/www.sanktchristina.eu\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1534874&t=1773231335" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Ausschreibung Wettbewerb Funktionär im technischen Bereich 2026<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.sanktchristina.eu\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1534630&t=1773144192" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Ansuchen Teilnahme Wettbewerb Funktionär im technischen Bereich 2026<\/a><\/p>