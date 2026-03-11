<p>Die Gemeinde St. Christina Gröden gibt bekannt, dass in Durchführung des Beschlusses des Gemeindeausschusses Nr. 362 vom 27.11.2025 und in Anwendung der einschlägigen Gesetzesbestimmungen ein <strong>öffentlicher Wettbewerb<\/strong> nach Titeln und Prüfungen ausgeschrieben wird und zwar zur<strong> Besetzung Nr. 1 Stelle als <\/strong><span lang="de-DE"><strong>Bibliothekar\/in<\/strong> <\/span><span lang="de-DE"><\/span><span lang="de-DE">–<\/span><span lang="de-DE"> V<\/span><span lang="de-DE">I.<\/span><span lang="de-DE"> Funtionsebene in Teilzeitbeschäftigung (23 Wochenstunden)<\/span>. Die Stelle ist der ladinischen Sprachgruppe vorbehalten.<\/p><p>Die Gesuche müssen beim Gemeindesekretariat<strong> innerhalb 12.00 Uhr des 09.04.2026<\/strong> <span><\/span>einlangen. <\/p><p><span>N<\/span>ähere Auskünfte erteilt das Gemeindesekretariat direkt oder telefonisch unter der Nummer 0471\/793420 – <span>e-mail: info@santacristina.eu.<\/span>, während der Bürostunden.<\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.sanktchristina.eu\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1534603&t=1773142456" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Ausschreibung Wettbewerb Bibliothekar\/in 2026<\/a><\/p><p> <a href="https:\/\/www.sanktchristina.eu\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1534604&t=1773142493" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Ansuchen Teilnahme Wettbewerb Bibliothekar\/in 2026<\/a><\/p><p> <\/p><p> <\/p>