<p>Die Gemeinde St. Christina Gröden gibt bekannt, dass in Durchführung des Beschlusses des Gemeindeausschusses Nr. 22 vom 29.01.2026 und in Anwendung der einschlägigen Gesetzesbestimmungen ein <strong>öffentlicher Wettbewerb<\/strong> nach Titeln und Prüfungen ausgeschrieben wird und zwar zur<strong> Besetzung Nr. 2 Stellen als <\/strong><span lang="de-DE"><strong>Verwaltungsassistent\/<\/strong><strong>in<\/strong> <\/span><span lang="de-DE"><\/span><span lang="de-DE">–<\/span><span lang="de-DE"> V<\/span><span lang="de-DE">I.<\/span><span lang="de-DE"> Funtionsebene in Vollzeitbeschäftigung (38 Wochenstunden)<\/span>. Die Stellen sind der ladinischen Sprachgruppe vorbehalten.<\/p><p>Die Gesuche müssen beim Gemeindesekretariat<strong> innerhalb 12.00 Uhr des 09.04.2026<\/strong> <span><\/span>einlangen. <\/p><p><span>N<\/span>ähere Auskünfte erteilt das Gemeindesekretariat direkt oder telefonisch unter der Nummer 0471\/793420 – <span>e-mail: info@santacristina.eu.<\/span>, während der Bürostunden.<\/p><p><a href="https:\/\/www.sanktchristina.eu\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1534592&t=1773141326" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Ausschreibung Wettbewerb Verwaltungsassistent\/in 2026<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.sanktchristina.eu\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1534593&t=1773141383" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Ansuchen Teilnahme Wettbewerb Verwaltungsassistent\/in 2026<\/a><\/p><p> <\/p><p> <\/p><p> <\/p>