<p>Die Gemeinde St. Christina in Gröden informiert die Bevölkerung über den Rückruf eines Kinderspielzeugs, in dessen Füllmaterial Asbest (Tremolit) nachgewiesen wurde. Grundlage dafür sind eine Mitteilung des italienischen Gesundheitsministeriums sowie eine Warnung der nationalen Asbestberatungsstelle „Sportello Amianto Nazionale“ (europäische Safety-Gate-Meldung Nr. SR\/01963\/26).<\/p><p> <\/p><p>Insbesondere Familien, Kinderkrippen, Kindergärten und andere Einrichtungen für Kinder werden gebeten, zu überprüfen, ob sich das betroffene Produkt in ihrem Besitz befindet.<\/p><p> <\/p><p>Produktbeschreibung<\/p><p>- Beschreibung: Elastisches, orangefarbenes Spielzeug in Karottenform, mit Sand gefüllt, ca. 17 cm lang.<\/p><p>- Marke: Trendhaus<\/p><p>- Modell: 967176<\/p><p>- Charge: 2025 = CH33287<\/p><p>- Strichcode (EAN): 4032722967176<\/p><p> <\/p><p>Untersuchungen haben ergeben, dass der im Spielzeug enthaltene Sand mit Asbest (Tremolit) verunreinigt ist. Sollte das Spielzeug beschädigt werden, kann das belastete Füllmaterial austreten und ein Gesundheitsrisiko darstellen.<\/p><p> <\/p><p>Was tun, wenn das Spielzeug gefunden wird?<\/p><p>- Die Verwendung sofort einstellen und das Spielzeug außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.<\/p><p>- Das Produkt nicht öffnen, aufschneiden oder beschädigen.<\/p><p>- Das Spielzeug keinesfalls über den normalen Hausmüll entsorgen.<\/p><p>- Für die fachgerechte Entsorgung ein zur Asbestentsorgung befugtes Unternehmen kontaktieren.<\/p><p> <\/p><p>Ist das Spielzeug beschädigt und Sand ausgetreten, darf dieser weder zusammengekehrt noch mit einem gewöhnlichen Staubsauger aufgesaugt werden. In diesem Fall ist der zuständige Sanitätsbetrieb zu kontaktieren.<\/p><p>Weitere Informationen:<\/p><p>Italienisches Gesundheitsministerium:<br><a href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=https%3A%2F%2Fwww.salute.gov.it%2Fnew%2Fit%2Favvisi-sostanze-pericolose%2Fgiocattolo-con-sabbia-con-amianto%2F&e=19869936&h=50d0cc4b&f=y&p=y&m=4j51Zw1SypzJmhZ">https:\/\/www.salute.gov.it\/new\/it\/avvisi-sostanze-pericolose\/giocattolo-con-sabbia-con-amianto\/<\/a><\/p><p>Gemeinde St. Christina in Gröden<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sanktchristina.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219511605&detailonr=225829944-555">zum Artikel der Gemeinde<\/a>