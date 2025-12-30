<section><section><p><span lang="de-DE">- <\/span><span lang="de-DE">Die Arztpraxis von <\/span><span lang="de-DE"><strong>Dr. Werner Dubis <\/strong><\/span><span lang="de-DE">bleibt vom 07.01 – 12.01.2026 <\/span><span lang="de-DE"><strong>geschlossen<\/strong><\/span><span lang="de-DE">.<\/span><\/p><p><span lang="de-DE">- Die Arztpraxis von <\/span><span lang="de-DE"><strong>Dr. Alessandro Peracchi<\/strong><\/span><span lang="de-DE"> bleibt für Patientenbesuche bis einschließlich <strong>6. Januar geschlossen<\/strong>. <\/span><\/p><p><br><\/p><p><span lang="de-DE">Alle anderen, anwesenden Ärzte <\/span><span lang="de-DE">des Tales<\/span><span lang="de-DE"> stehen in dieser Zeit zur Verfügung.<\/span><\/p><\/section><\/section><section><br><\/section><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sankt-leonhard.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550918&detailonr=225412328-943">zum Artikel der Gemeinde<\/a>