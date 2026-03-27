<p>Die Gemeindeverwaltung gibt bekannt, dass <strong>50 elektrische Fahrräder<\/strong> der Marken Corratec und Lombardo in verschiedenen Größen versteigert werden.<\/p><p> <\/p><p>Die <strong>Besichtigung und Abgabe der Gebote<\/strong> erfolgen ausschließlich <strong>an folgendem Datum:<\/strong><\/p><p> <\/p><ul type="disc"><li><strong>Freitag, 10.04.2026 von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr<\/strong> in der Garage unter der Carabinierikaserne von St. Leonhard in Passeier (keine Parkmöglichkeit vor Ort!)<\/li><\/ul><p> <\/p><p>Interessierte Bürger, welche nicht anwesend sein können, haben die Möglichkeit, die Vollmacht (siehe Dokument im Anhang) für eine andere Person auszustellen, welche in ihrem Namen ein Gebot abgeben kann.<\/p><p> <\/p><p><strong>Weitere Infos<\/strong> zu Teilnahmebedingungen, Ablauf usw. sind <strong>in der Bekanntmachung des Bürgermeisters im Anhang ersichtlich:<\/strong><\/p><p><br><\/p><p><strong><a href="https:\/\/www.sankt-leonhard.eu\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225791624-943&sprache=1">Bekanntmachung der Versteigerung - E-Bike<\/a><\/strong><\/p><p><strong><a href="https:\/\/www.sankt-leonhard.eu\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225791628-943&sprache=1">Vollmacht für Abgabe Gebot - E-Bike<\/a><\/strong><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sankt-leonhard.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550918&detailonr=225791811-943">zum Artikel der Gemeinde<\/a>