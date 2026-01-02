<p style="text-align: justify;"><strong>Schulsprengel St. Leonhard in Passeier <\/strong><\/p><p style="text-align: justify;"><br><\/p><p style="text-align: justify;"><strong>Einschreibungen in die 1. Klasse Grundschule für das Schuljahr 2026\/27:<\/strong><\/p><p style="text-align: justify;"><span size="2">Die Kinder, welche bis 31.08.2020 geboren sind (6 Jahre alt sind), müssen eingeschrieben werden. Für jene Kinder, welche zwischen 01.09.2020 und 30.04.2021 geboren sind, können die Eltern entscheiden, ob sie ihr Kind für das Schuljahr 2026\/2027 einschreiben oder nicht - <\/span>wenn sie bereits die nötige Schulfähigkeit mitbringen, also bereit für den Schulstart sind. Wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Kind schon bereit für die Schule ist, sprechen Sie bitte rechtzeitig mit dem Kindergarten, der Kinderärztin, dem Pädagogischen Beratungszentrum (PBZ) oder dem Psychologischen Dienst. Diese Fachleute können Sie gut beraten.<\/p><p style="text-align: justify;"><br><\/p><p style="text-align: justify;"><span size="2">Die Einschreibungen in die 1. Klasse Grundschule sind im Zeitraum von Freitag, 10.01.2026 bis Freitag, 24.01.2026 <strong>online<\/strong> über das Bürgernetz der Autonomen Provinz Bozen unter folgender Adresse zu tätigen: <\/span><a href="https:\/\/my.civis.bz.it\/schuleinschreibung">https:\/\/my.civis.bz.it\/schuleinschreibung<\/a> oder <span lang="de-DE"><a href="https:\/\/www.provinz.bz.it\/schuleinschreibungen">https:\/\/www.provinz.bz.it\/schuleinschreibungen<\/a><\/span>. <\/p><p style="text-align: justify;">Dazu benötigen Sie einen <strong><abbr title="öffentliches System für die digitale Identität" data-glossar-onr="225346823-943">SPID<\/abbr>-Zugang<\/strong>, eine <strong>aktivierte Bürgerkarte<\/strong> oder den <strong>Elektronischen Personalausweis. <\/strong><\/p><p style="text-align: justify;"><span size="2">Sie erhalten gerne weitere Informationen im Sekretariat des Schulsprengels St. Leonhard in Passeier. <\/span><strong>Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr.<\/strong><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p style="text-align: right;">Das Sekretariat des SSP St. Leonhard in Passeier<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sankt-leonhard.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550918&detailonr=225778818-943">zum Artikel der Gemeinde<\/a>