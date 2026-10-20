<p>Wir wissen, dass die derzeit kursierenden Meldungen viele Eltern und Familien im Passeiertal beunruhigen. Diese Sorge nehmen wir sehr ernst.<\/p><p> <\/p><p>Nach Rücksprache mit den Carabinieri wird die Angelegenheit aufmerksam geprüft. Nach aktuellem Stand liegen jedoch keine ausreichenden Hinweise vor, welche die verbreiteten Darstellungen bestätigen.<\/p><p> <\/p><p>Gerade in einer solchen Situation ist es wichtig, aufmerksam zu bleiben, aber gleichzeitig nur gesicherte Informationen weiterzugeben. Wir bitten daher darum, ungeprüfte Meldungen, Fotos, Kennzeichen oder Vermutungen nicht weiterzuverbreiten.<\/p><p> <\/p><p>Wer konkrete Beobachtungen gemacht hat oder selbst betroffen ist, soll sich bitte direkt an die Carabinieri wenden.<\/p><p> <\/p><p>Die Sicherheit unserer Kinder steht für uns alle an erster Stelle. Danke für einen besonnenen und verantwortungsvollen Umgang mit dieser sensiblen Situation.<\/p><p> <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sankt-leonhard.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550918&detailonr=225830336-943">zum Artikel der Gemeinde<\/a>