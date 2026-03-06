<hr><p>Die Gemeindeverwaltung informiert, dass der <strong>Radweg Passeier<\/strong> vom "Wolfer Knotten" bis zur Brücke beim Sägewerk Marth - Abschnitt von km 11+375 bis km 12+725 und von km 13+700 bis km 14+200 - aufgrund von <strong>Asphaltierungsarbeiten<\/strong> im Zeitraum <strong>vom<\/strong><strong> 09.03.2026 bis zum 27.03.2026 komplett geschlossen<\/strong> wird.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sankt-leonhard.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550918&detailonr=225266551-943">zum Artikel der Gemeinde<\/a>