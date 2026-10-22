<p>Der "Leonhardsmarkt" findet am Samstag, den 07.11.2026 in St. Leonhard statt: in der Kohlstatt, auf Teilen des Parkplatzes der Andreas-Hofer-Straße, auf der Dorfbrücke und dem Raiffeisenplatz. <\/p><p>Die jeweiligen Straßensperren und Umleitungen werden mit den entsprechenden Schildern ausgewiesen. <\/p><p>Die Gemeindeverwaltung freut sich auf rege Teilnahme.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sankt-leonhard.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550918&detailonr=225410884-943">zum Artikel der Gemeinde<\/a>