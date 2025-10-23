<p>Der "Leonhardsmarkt" findet am Samstag, den 08.11.2025 in St. Leonhard statt. <\/p><p>Auf Grund der neuen Einteilung der Märkte werden die Stände des Landwirtschaftsmarktes in die Kohlstatt inklusive Parkplatz Christophorus verlegt, um die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge zum Kirchweg garantieren zu können. Auf der Dorfbrücke bis zur Kreuzung Andreas-Hofer- Straße besteht weiterhin die Straßensperre aufgrund des Marktes. <\/p><p>Die Gemeindeverwaltung freut sich auf rege Teilnahme.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sankt-leonhard.eu\/system\/web\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550918&detailonr=225410884-943">zum Artikel der Gemeinde<\/a>