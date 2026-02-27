<p>am Donnerstag, 5. März wird von der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt eine mobile Schadstoffsammlung durchgeführt. Die Sammlung erfolgt von 09:00 - 10:30 Uhr in der Andreas-Hofer-Straße und von 11:00 - 12:00 Uhr beim Gasthof Alpenrose in Walten.<\/p><p>Es können folgende Abfälle abgegeben werden:<\/p><ul><li>Batterien,<\/li><li>Farben und Lacke,<\/li><li>Filtermaterialien,<\/li><li>Motoröl,<\/li><li>Klebstoffe,<\/li><li>Lösemittel,<\/li><li>Pestizide,<\/li><li>Chemikalien,<\/li><li>Säuren,<\/li><li>Spraydosen,<\/li><li>Medikamente,<\/li><li>verbrauchte Toner,<\/li><li>Kartuschen.<\/li><\/ul><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sankt-leonhard.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550918&detailonr=225786702-943">zum Artikel der Gemeinde<\/a>