<p>Die Beitragsansuchen der Vereine für die ordentliche Tätigkeit des Jahres 2026 können jetzt eingereicht werden.<\/p><p>Die Gesuche können im Gemeindeamt abgegeben oder digital an die <abbr title="zertifizierte elektronische Post" data-glossar-onr="225346735-943">PEC<\/abbr>-MAIL-Adresse <a href="mailto:stleonhard.sleonardo@legalmail.it">stleonhard.sleonardo@legalmail.it<\/a> bzw. an die E-Mail <a href="mailto:info@sankt-leonhard.eu">info@sankt-leonhard.eu<\/a> gesandt werden.<\/p><p> <\/p><p><strong>WICHTIG: Es werden nur jene Ansuchen berücksichtigt, welche auf dem aktuellen Formular der Gemeinde abgefasst und innerhalb April 2026 eingereicht werden.<\/strong><\/p>