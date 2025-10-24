<p><strong>Projekt Fahr E-Rad im Alltag – Versteigerung der elektrischen Fahrräder<\/strong><\/p><p><strong> <\/strong><\/p><p>Die Gemeindeverwaltung informiert darüber, dass <strong>50 Stück elektrische Fahrräder<\/strong>, welche im Rahmen des Projektes ,,Fahr E-Rad im Alltag“ von der Gemeinde St. Leonhard angekauft wurden<strong>, im kommenden Frühjahr versteigert werden<\/strong>.<\/p><p>Die Räder wurden in den letzten 3 Jahren an Bürger der Gemeinde St. Leonhard im Rahmen des Projektes vergeben und werden vor der Versteigerung noch einer Wartung unterzogen.<\/p><p> <\/p><p>Es handelt sich um 46 Räder für Erwachsene der Marke Corratec in verschiedenen Größen sowie 4 Kinderräder der Marke Lombardo.<\/p><p>Das Mindestgebot beläuft sich auf € 850,00 für Erwachsenenräder und € 400,00 für Kinderräder.<\/p><p> <\/p><p>Die elektrischen Fahrräder können an einem noch festzulegenden Termin besichtigt werden, an dem auch direkt das Gebot abgegeben werden kann.<\/p><p>Es können alle Interessierte ein Gebot hinterlegen, jeweils nur für ein Rad. Falls ein Gebot für ein Kinderrad abgegeben wird, kann zusätzlich auch ein Gebot für ein Erwachsenenrad hinterlegt werden. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren. <\/p><p>Falls Interessierte nicht die Möglichkeit haben, an der Versteigerung teilzunehmen, können diese von einer anderen Person mit Vollmacht vertreten werden.<\/p><p>Die bisherigen Nutzer der elektrischen Räder, haben ein <strong>Vorkaufsrecht für das jeweilige Rad zum jeweils höchsten Gebot.<\/strong><\/p><p> <\/p><p>Die Versteigerung findet voraussichtlich im März 2026 statt.<\/p><p> <\/p><p><strong>Sobald der genaue Zeitpunkt und der Ort der Versteigerung feststehen, werden diese im Mitteilungsblatt, auf der Amtstafel und über den WhatsApp-Kanal der Gemeinde bekannt gegeben.<\/strong><\/p><p> <\/p><p><em>Von der Teilnahme an der Versteigerung ausgeschlossen sind die Gemeindeverwalter der Marktgemeinde St. Leonhard in Passeier sowie jene Gemeindemitarbeiter, die unmittelbar am Projekt „Fahr E-Rad im Alltag“ mitwirken.<\/em><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sankt-leonhard.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550918&detailonr=225770567-943">zum Artikel der Gemeinde<\/a>