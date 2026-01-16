<p style="text-align: justify;"><span lang="de-DE"><strong>Die Gemeinde<\/strong><\/span><span lang="de-DE"><strong>ä<\/strong><\/span><span lang="de-DE"><strong>mt<\/strong><\/span><span lang="de-DE"><strong>er<\/strong><\/span><span lang="de-DE"> bleiben am <\/span><span lang="de-DE"><strong>22. und 23. Januar 2026, den ganzen Tag,<\/strong><\/span><span lang="de-DE"> wegen des Umzugs in das Ausweichquartier <\/span><span lang="de-DE"><strong>geschlossen<\/strong><\/span><span lang="de-DE">. <\/span><\/p><p style="text-align: justify;"><span lang="de-DE">Für dringende Standes- und Meldeamtsakten wird ein Bereitschaftsdienst <\/span><span lang="de-DE">unter <\/span><span lang="de-DE">der <\/span><span lang="de-DE"><strong>Handyn<\/strong><\/span><span lang="de-DE"><strong>ummer:<\/strong><\/span><span lang="de-DE"><strong> <\/strong><\/span><span lang="de-DE"><a href="tel:+393898551081"><strong>389 8551081<\/strong><\/a><\/span><span lang="de-DE"><strong> <\/strong><\/span><span lang="de-DE">eingerichtet<\/span><span lang="de-DE">. <\/span><\/p><p style="text-align: justify;"><br><\/p><p style="text-align: justify;"><span lang="de-DE">Ab <\/span><span lang="de-DE"><strong>26. Januar 2026<\/strong><\/span><span lang="de-DE"> sind die Gemeindeämter für die Dauer des Umbaus im ehemaligen Hotel Christophorus zu den gewohnten Zeiten <\/span><span lang="de-DE"><strong>geöffnet<\/strong><\/span><span lang="de-DE">.<\/span><\/p><p style="text-align: justify;"><span lang="de-DE"><\/span><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sankt-leonhard.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550918&detailonr=225778732-943">zum Artikel der Gemeinde<\/a>