<p>Die Passeirer Sportarena <abbr title="Gesellschaft mit beschränkter Haftung" data-glossar-onr="225346423-943">GmbH<\/abbr> teilt mit, dass die Sportanlagen (Bar, Kletterhalle, Kegelbahn, Tennishalle) <strong>am Mittwoch, 8. Oktober 2025 wieder öffnen.<\/strong><\/p><p>Die aktuellen Öffnungszeiten und Preise der Sportanlagen können jeweils auf der Homepage der Sportarena unter <a href="https:\/\/www.sportarena.it\/de\/">https:\/\/www.sportarena.it\/de\/<\/a> eingesehen werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sankt-leonhard.eu\/system\/web\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219550918&detailonr=225619797-943">zum Artikel der Gemeinde<\/a>