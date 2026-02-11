<p>Das Naturparkhaus Texelgruppe in Naturns ist von 3. März bis 28. November 2026 geöffnet (Di–Sa, im Sommer auch So).<\/p><p>Die Ausstellung widmet sich dem Thema Wasser und bietet Führungen, Programme für Kinder und Erwachsene sowie freien Eintritt.<\/p><p>2026 feiert der Naturpark Texelgruppe sein 50 jähriges Bestehen. Der Naturpark schützt vielfältige Lebensräume von den Weinreben bis zu den Gletschern über 3000 m Höhe. Ein zentrales Ziel ist die Besucherlenkung: Über 470 km Wanderwege werden vom Naturparkteam gepflegt.<\/p><p>Zum Jubiläum gibt es ein umfangreiches Jahresprogramm: Veranstaltungen, Sonderausstellungen, geführte Wanderungen, eine Freilicht-Fotoausstellung sowie neue Informationsmaterialien (Wanderkarte, Faltblatt, Postkarten). Ziel ist es, nicht nur zurückzublicken, sondern den Naturpark gemeinsam fit für zukünftige Herausforderungen wie den Klimawandel zu machen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.stmp.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438365&detailonr=225785139-942">zum Artikel der Gemeinde<\/a>