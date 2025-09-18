<p>Die Gemeindeverwaltung teilt mit, dass der Gemeindearbeiter in den kommenden Wochen die Ablesung der Wasserzähler vornehmen wird.<\/p><p>Jene Bürger*innen, deren Wasserzähler nicht von außen zugänglich sind, werden ersucht, ein Foto des Wasserzählers (samt leserlichem Stand und Zählernummer) sowie den Namen und die Adresse des Eigentümers an folgende Nummer zu schicken: Christoph - Tel. <a href="tel:+393484746996">+39 348 474 6996<\/a>.<\/p><p>Danke für die Mitarbeit.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.stmp.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438365&detailonr=225759410-942">zum Artikel der Gemeinde<\/a>