<p>Im Rahmen der PNRR-Projekte bietet die Landesverwaltung allen Bürgern den Dienst DigiPoint als generelle Fortbildungsplattform an. Es wurden landesweit verschiedenen DigiPoints eingerichtet, welche den Bürgern eine Unterstützung in allen digitalen Belangen anbieten können.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Terminkalender:<\/strong><\/p><table style="width: 100%;"><thead><tr><th style="width: 21.6822%;"><\/th><th style="width: 27.8684%;"><\/th><th style="width: 50.2924%;"><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td style="width: 21.6822%;">Montag<\/td><td style="width: 27.8684%;">08.00 - 09.00 Uhr<\/td><td style="width: 50.2924%;">GESUNDHEITSAKTE (Fascicolo Sanitario)<\/td><\/tr><tr><td style="width: 21.6822%;">Dienstag<\/td><td style="width: 27.8684%;">17.30 - 18.30 Uhr<\/td><td style="width: 50.2924%;">CIE - AKTIVIERUNG<\/td><\/tr><tr><td style="width: 21.6822%;">Mittwoch<\/td><td style="width: 27.8684%;">18.30 - 19.30 Uhr<\/td><td style="width: 50.2924%;">FÜHRERSCHEINZAHLUNG<\/td><\/tr><tr><td style="width: 21.6822%;">Donnerstag<\/td><td style="width: 27.8684%;">17.30 - 18.30 Uhr<\/td><td style="width: 50.2924%;">TAXIBONUS<\/td><\/tr><tr><td style="width: 21.6822%;">Freitag<\/td><td style="width: 27.8684%;">08.00 - 09.00 Uhr<\/td><td style="width: 50.2924%;">PASSBEANTRAGUNG<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p><br><\/p><p>Nach der Veranstaltung steht Ihnen ein Digital-Experte noch eine weitere Stunde zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten.<\/p><h3><a href="https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLSfLFjr7YqGY0nloT7hg80Mbe7Q-3pHDZAfclNWbh31zWaegKg\/viewform"><strong>ANMELDEFORMULAR<\/strong><\/a><\/h3><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.stmp.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438365&detailonr=225766445-942">zum Artikel der Gemeinde<\/a>