<p>Der Bürgermeister ersucht alle Wähler*innen, welche bereit sind, sich in das Verzeichnis der Wahlpräsidenten (innerhalb Oktober 2025) eintragen zu lassen, ein entsprechendes Gesuch im Wahlamt der Gemeinde einzureichen.<\/p><p>Die Vordrucke liegen im Gemeindeamt auf oder können von der Homepage Südtiroler Bürgernetz <a href="https:\/\/civis.bz.it\/de\/dienste\/dienst.html?id=1025629">www.civis.bz.it<\/a> heruntergeladen werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.stmp.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438365&detailonr=225767003-942">zum Artikel der Gemeinde<\/a>