<p>Am Samstag, 14.02.2026 müssen wegen des Faschingsumzuges verschiedene Straßen zeitweilig für den Verkehr gesperrt werden.<\/p><p>siehe <a href="https:\/\/www.stmp.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225784414-942&sprache=1">Anordnung Nr. 1\/2026<\/a><\/p><p>siehe <a href="https:\/\/www.stmp.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225784419-942&sprache=1">Anordnung Regierungskommissariat<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.stmp.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438365&detailonr=225784453-942">zum Artikel der Gemeinde<\/a>