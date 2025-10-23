<p>Die Gemeinde St. Martin ist stolz darauf, dass unsere Bibliothek das Qualitätsaudit für Südtiroler Bibliotheken erfolgreich bestanden hat.<\/p><p>Damit erfüllt sie alle Qualitätsstandards für hauptamtlich geführte Bibliotheken und erhält das Zertifikat bis Februar 2028.<\/p><p>Ein herzliches Dankeschön an Bibliotheksleiterin Carmen Kofler und ihr engagiertes Team für ihren großartigen Einsatz und ihren Beitrag zu Bildung, Kultur und Gemeinschaft!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.stmp.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438365&detailonr=225770323-942">zum Artikel der Gemeinde<\/a>