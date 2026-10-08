<p>Das Motto: „Hier lassen wir neuen Wald wachsen“<\/p><p><strong>Insgesamt 500 Bäume sollen an diesem Samstag, 10. Oktober mit tatkräftiger Unterstützung der Bevölkerung im „Schnittler Wald“ gepflanzt werden. „Wir sind überrascht, dass sich so zahlreiche Familien mit Kindern, Mitglieder von Vereinen, junge Menschen und Senioren zum Baumfest angemeldet haben“, freut sich Bürgermeister Dominik Alber. Die Gemeinde St. Martin in Passeier gibt daher noch einige organisatorische Hinweise. <\/strong><\/p><p>Vielleicht kann sich der eine oder die andere noch an die Baumpflanz-Challenge erinnern, die im vergangenen Jahr in den sozialen Medien die Runde machte. Die Gemeinde St. Martin in Passeier kündigte damals an, aus diesem Trend mehr zu machen und ein traditionelles Baumfest zu organisieren. Nun findet dieses statt, und zwar am 10. Oktober 2026 von 13 bis 17 Uhr mit Treffpunkt am Festplatz von St. Martin. <\/p><p>Aufgrund der zahlreichen Anmeldungen werden die Shuttlebusse die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestaffelt um etwa 13, 13.30 und 14 Uhr zum Schnittler Hof bringen. Von dort sind es ungefähr fünf bis zehn Minuten bis zur Pflanzstelle. Wer möchte, kann auch zu Fuß (Gehzeit: 1 Stunde) oder mit dem E-Bike (Fahrtzeit: 30 Minuten) in die Kurve unterhalb des Valtelehofs kommen. Forstdienst, Bergrettung und Feuerwehr nehmen die 170 Teilnehmenden an den Treffpunkten in Empfang, verteilen die Bäumchen und erklären, wie diese richtig gepflanzt werden. Da der Weg zu den Pflanzflächen teilweise durch Wald und Hecken sowie unwegsames Gelände führt, sind gutes Schuhwerk und lange Hosen empfohlen. <\/p><p>Nach getaner Arbeit gibt es auf der ebenen Fläche oberhalb des Waldes für alle Helferinnen und Helfer eine Stärkung, ein kleines Geschenk und einen Getränkegutschein für das Oktoberfest, das ab 18 Uhr auf dem Festplatz stattfindet. Für die Rückfahrt stehen ab 16 und bis 17 Uhr wiederum Shuttlebusse zur Verfügung. Wer noch spontan am Baumfest teilnehmen möchte, kann sich noch in der Gemeinde oder beim Bürgermeister melden.<\/p><p>„Mit dieser Baumpflanzaktion wollen wir ein Zeichen der Nachhaltigkeit in unserer Gemeinde St. Martin in Passeier setzen“, sagt Bürgermeister Dominik Alber, „und den Schnittler Wald nach den Schäden durch den Borkenkäfer und den Murenabgängen im Juli 2025 wieder aufforsten. Gleichzeitig ist das Baumfest eine gute Gelegenheit, gemeinsam aktiv zu werden, miteinander ins Gespräch zu kommen und die Dorfgemeinschaft zu pflegen.“<\/p><p>St. Martin in Passeier, 8. Oktober 2026<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.stmp.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438365&detailonr=225828085-942">zum Artikel der Gemeinde<\/a>