<p>Die Gemeindeverwaltung informiert, dass der Radweg Passeier<\/p><p>vom "Wolfer Knotten" bis zur Brücke beim Sägewerk Marth - Abschnitt von km 11+375 bis km 12+725 und von km 13+700 bis km 14+200 - aufgrund von Asphaltierungsarbeiten<\/p><p><strong>im Zeitraum vom 09.03.2026 bis zum 27.03.2026<\/strong><\/p><p><strong>komplett geschlossen wird.<\/strong><\/p><p>siehe:<\/p><p><a href="https:\/\/www.stmp.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225788281-942&sprache=1">Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Anordnung Nr. 4\/2026<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.stmp.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438365&detailonr=225788278-942">zum Artikel der Gemeinde<\/a>