<p>Wir haben mit den Arbeiten am neuen Mobilitätsplan begonnen. Gemeinsam mit der kyklos GmbH aus Bozen entwickeln wir ein Konzept für die Mobilität der nächsten 10 bis 15 Jahre. Schwerpunkte sind Sicherheit, Verkehrsberuhigung im Ortszentrum sowie die Aufwertung des öffentlichen Raums mit hoher Aufenthaltsqualität.<\/p><p>Dieses Konzept ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft unserer Gemeinde. Deshalb möchten wir Sie aktiv einbinden.<\/p><p>In drei Workshops, April, Juli und Oktober, werden Analyse, Ziele und konkrete Maßnahmen gemeinsam erarbeitet.<\/p><p>Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, mitzuwirken.<\/p><p>Bitte melden Sie sich bis spätestens 1. März direkt beim zuständigen Beamten Thomas Karlegger (Bauamt), telefonisch - Tel. 0473 499323, oder per E-Mail: <a data-fr-linked="true" href="mailto:thomas.karlegger@stmp.it">thomas.karlegger@stmp.it<\/a><\/p><p>Vielen Dank für Ihr Engagement für unsere Gemeinde.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.stmp.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438365&detailonr=225785149-942">zum Artikel der Gemeinde<\/a>