<p>Das Naturparkhaus Texelgruppe in Naturns blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Seit der Öffnung am 4. März 2025 besuchten über 8200 Gäste die informative und interaktive Ausstellung rund um den Naturpark Texelgruppe – ein Ort, der Naturerlebnis und Umweltbildung vereint.<\/p><p><strong>Wasser und Schmetterlinge im Fokus<\/strong><\/p><p>Die Dauerausstellung „Dem Wasser entgegen“ begeisterte mit interaktiven Stationen, die die Bedeutung des Wassers im Naturpark hervorheben und die Besonderheiten vorstellen. Besonders beliebt war die Sonderausstellung „Bye Bye Butterfly“, die die faszinierende Welt der Schmetterlinge näherbrachte – von der Entwicklung über die Sinnesorgane bis hin zu den Bedrohungen ihrer Artenvielfalt.<\/p><p>Eine zweite Sonderausstellung widmete sich den „Pilzen unserer Wälder“. Trotz trockener Witterung konnten 66 heimische Pilzarten präsentiert werden. Ein Informationsabend und eine Exkursion mit Experten vom Mykologischen Verein Bresadola rundeten das Angebot ab.<\/p><p><strong>Natur erleben – für Groß und Klein<\/strong><\/p><p>Über 460 Schülerinnen und Schüler nahmen an Führungen teil, bei denen sie den Naturpark und die Schmetterlinge intensiv kennenlernten.<\/p><p>Im Sommer nutzten weitere 620 Kinder und Jugendliche die vielfältigen Erlebnisangebote, um spielerisch mehr über Natur, Artenvielfalt und Naturschutz zu erfahren. Zusätzlich beteiligten sich rund 460 Kinder aktiv an kreativen Aktionen wie Schatzsuchen, Quizformaten und Werkstätten – ein buntes Programm, das Naturbildung mit Spaß und Entdeckerfreude verband.<\/p><p>Draußen in der Natur begleiteten Naturparkwanderleiterinnen sieben Schulklassen unter dem Motto „Wandern, spielen, forschen, lernen“. Jeden Freitag im Juli und August erlebten Kinder mit den Rangerinnen die Natur auf spannende Weise.<\/p><p><strong>Engagement für die Umwelt<\/strong><\/p><p>Im Rahmen des Projekts „JuNwa – Junge Naturnser wollen anpacken“ engagierten sich zehn Jugendliche mit 168 Stunden freiwilliger Arbeit. Bei der Aktion „Friday for Nature“ führten sie Pflegearbeiten im Biotop „Alte Etsch“ durch und lernten die im Sackbach vorkommenden Fischarten, Flusskrebse und Larven kennen.<\/p><p>Auch die Südtirol CleanUp Days im September boten einen wichtigen Anlass zum Handeln: Am Infostand wurde über Umweltverschmutzung informiert, und entlang des Radwegs zwischen Plaus und Naturns konnte leider viel Müll gesammelt werden – ein klares Zeichen dafür, wie dringend Sensibilisierungsmaßnahmen notwendig sind.<\/p><p><strong>Begegnungen und besondere Momente<\/strong><\/p><p>Im Sommer informierten Elsa Platzgummer und Valentina Wild als saisonale Naturparkbetreuerinnen über die Ziele des Schutzgebietes. Sie regten mit verschiedenen Aktivitäten und Veranstaltungen zu mehr Umwelt- und Naturbewusstsein an und waren für Besucherlenkung, Information und Erhebung regelmäßig im Naturpark unterwegs. Mit dem Informationszelt an den Hauptzugängen kamen sie mit Wandernden ins Gespräch und gaben praktische Tipps.<\/p><p>Insgesamt für rund zweieinhalb Monate unterstützten uns in diesem Jahr die Praktikantinnen Saba Cretti und Sara Elrhaouti. Sie arbeiteten im Naturparkhaus mit und setzten sich mit den Bereichen Umweltbildung und Naturschutz auseinander.<\/p><p>Ein besonderes Highlight war die Abendveranstaltung zu Ehren von Bernardin Astfäller, dem Schmetterlingsforscher aus Naturns und Namensgeber des Platzes vor dem Naturparkhaus. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung und genossen einen unterhaltsamen und geselligen Abend, der ganz im Zeichen der Wertschätzung für Astfällers Lebenswerk und die Bedeutung der Schmetterlingsforschung stand.<\/p><p><strong>Ausblick auf 2026<\/strong><\/p><p>Das Naturparkhaus bleibt noch bis 29. November 2025 geöffnet und startet nach der Winterpause am 3. März 2026 in ein besonderes Jahr: Der Naturpark Texelgruppe feiert sein 50-jähriges Jubiläum. Das Team freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher im kommenden Jubiläumsjahr.<\/p><p>Für das Naturparkhaus Team<\/p><p>Annamaria Gapp<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.stmp.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438365&detailonr=225772647-942">zum Artikel der Gemeinde<\/a>