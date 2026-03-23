<p>Die Gemeindeverwaltung teilt mit, dass die Beitragsansuchen der Vereine für die ordentliche Tätigkeit des Jahres 2026 innerhalb 30. April einzureichen sind.<\/p><p>Die Gesuche können im Gemeindeamt abgegeben oder an die PEC-Adresse <a data-fr-linked="true" href="mailto:stmartinpasseier.smartinopassiria@legalmail.it">stmartinpasseier.smartinopassiria@legalmail.it<\/a> bzw. an die E-Mail-Adresse <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@stmp.it">info@stmp.it<\/a> gesendet werden.<\/p><p>Berücksichtigt werden ausschließlich jene Ansuchen, die mit dem Formular der Gemeinde korrekt ausgefüllt sind.<\/p><p>Die erforderlichen <a href="https:\/\/www.stmp.it\/de\/Themen\/Foerderungen">Vordrucke<\/a> sind auf der Homepage der Gemeinde abrufbar: <a data-fr-linked="true" href="\/\/www.stmp.it">www.stmp.it<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.stmp.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438365&detailonr=225791019-942">zum Artikel der Gemeinde<\/a>