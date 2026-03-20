<p>Die Gemeindeverwaltung von St. Martin in Passeier bietet im Sommer 2026 für Schülerinnen und Schüler sowie Studierende die Möglichkeit, ein Sommerpraktikum zu absolvieren.<\/p><p>Interessierte werden gebeten, ihre Bewerbung mit Lebenslauf und einem kurzen Motivationsschreiben bis spätestens Dienstag, 31. März 2026 um 12:00 Uhr im Gemeindeamt abzugeben oder per E-Mail an <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@stmp.it">info@stmp.it<\/a> zu übermitteln.<\/p><p>Die vollständige Kundmachung liegt im Personalamt der Gemeinde auf und ist auf der Internetseite <a data-fr-linked="true" href="\/\/www.stmp.it">www.stmp.it<\/a> abrufbar.<\/p><p><a href="https:\/\/www.stmp.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225790711-942&sprache=1">Kundmachung - Sommerpraktikum in der Gemeindeverwaltung St. Martin in Passeier<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.stmp.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438365&detailonr=225790719-942">zum Artikel der Gemeinde<\/a>