<p>30.000 € stehen für Projekte zur Verfügung, die einen Mehrwert für junge Menschen in der Gemeinde schaffen.<\/p><p>Projektideen einreichen können ALLE (Privatpersonen, Gruppen, Vereine, Jugendliche) bis zum 28.02.2026.<\/p><p>Mitte März entscheiden junge Menschen im Alter zwischen 14-25 Jahren per Online Vote, wie das Geld verteilt wird.<\/p><p><strong>INFOABEND am Mittwoch, 21.01.2026 um 18.30 Uhr im Vereinssaal.<\/strong><\/p><p>Info weiterleiten & Ideen hochladen: <a data-fr-linked="true" href="\/\/www.turbogemeinde.it">www.turbogemeinde.it<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.stmp.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438365&detailonr=225781480-942">zum Artikel der Gemeinde<\/a>