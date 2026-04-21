<p>Neugierig auf CarSharing in St. Martin? Dann schau vorbei und probier’s einfach aus:<\/p><ul><li>kostenlose Registrierung<\/li><li>Fahrzeuge testen<\/li><li>Ladevorgang ausprobieren<\/li><li>Fragen stellen<\/li><\/ul><p>Am Donnerstag, 30.04.2026 von 15.30 - 18.00 Uhr.<\/p><p>Ort: AlpsGo Station (gegenüber der Kostner-Tankstelle)<\/p><p>Komm vorbei und informier dich - wir freuen uns auf dich!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.stmp.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438365&detailonr=225796727-942">zum Artikel der Gemeinde<\/a>