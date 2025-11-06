<p>Am Samstag, 15.11.2025 findet in St. Martin in Passeier ein Krämermarkt statt.<\/p><p>Es gilt daher ein FAHRVERBOT und PARKVERBOT mit Zwangsabschleppung auf beiden Seiten auf folgenden Straßen und Parkplätzen:<\/p><ul><li><span style="white-space:pre;"><\/span>Dorfstraße: ab Kreuzung Feldbauern Weg bis zur Einfahrt Tankstelle<\/li><li><span style="white-space:pre;"><\/span>Einfahrt Raiffeisenkasse bis zum Gasthof Unterwirt<\/li><li><span style="white-space:pre;"><\/span>Mühlgasse<\/li><li><span style="white-space:pre;"><\/span>Schmiedgasse<\/li><li><span style="white-space:pre;"><\/span>Parkplatz beim Festplatz<\/li><li><span style="white-space:pre;"><\/span>Parkplatz Andreas Hofer<\/li><li><span style="white-space:pre;"><\/span>Parkplatz vor der Sparkasse<\/li><li><span style="white-space:pre;"><\/span>Parkplatz Unterwirt<\/li><li><span style="white-space:pre;"><\/span>Parkplatz Martinerhof<\/li><\/ul><p>Von dieser Anordnung ausgenommen sind die Händler, die ihre Ware zu den von der Gemeinde zugewiesenen Standplätzen transportieren.<\/p><p>Die Sperre gilt von 5.00 bis 15.00 Uhr.<\/p><p>siehe <a href="https:\/\/www.stmp.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225772652-942&sprache=1">Anordnung Nr. 39\/2025<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.stmp.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438365&detailonr=225772653-942">zum Artikel der Gemeinde<\/a>