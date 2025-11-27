<p>Aufgrund von Asphaltierungsarbeiten muss die Flon-Matatz-Straße im Abschnitt ab Schlachthof bis Kreuzung Einfahrt Valtelehof vom 01.12.2025 bis 12.12.2025 von 8.00 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 17.30 für alle Fahrzeuge gesperrt werden.<\/p><p>Die Umleitung erfolgt über die Christler Straße und Breitebner Straße.<\/p><p>siehe <a href="https:\/\/www.stmp.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225775899-942&sprache=1">Anordnung Nr. 42\/2025<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.stmp.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438365&detailonr=225775902-942">zum Artikel der Gemeinde<\/a>