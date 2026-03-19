<p>Diese Änderung ist in der Europäischen Verordnung 1157\/2019 vorgesehen, die neue Sicherheitsstandards für Ausweisdokumente vorschreibt. <\/p><p>Aus diesem Grund muss der Papierausweis vor dem 3. August 2026 durch die C.I.E. ersetzt werden.<\/p><p class="align_justify">Die Gemeinde ist anlässlich des Referendums an diesem Wochenende geöffnet. Bürgerinnen und Bürgern, die während der Woche keine Möglichkeit haben, wird dabei die Gelegenheit geboten, den neuen Personalausweis (CIE) zu folgenden Zeiten zu beantragen:<\/p><p class="align_center"> <strong>Samstag von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr <\/strong><\/p><p class="align_center"><strong>Sonntag von 08.00 bis 20.00 Uhr <\/strong><\/p><p><br> <\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stmartininthurn.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103619&detailonr=225790039-972">zum Artikel der Gemeinde<\/a>