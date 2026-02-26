<p>Diese Änderung ist in der Europäischen Verordnung 1157\/2019 vorgesehen, die neue Sicherheitsstandards für Ausweisdokumente vorschreibt. <\/p><p>Aus diesem Grund muss der Papierausweis vor dem 3. August 2026 durch die C.I.E. ersetzt werden.<\/p><p>Da die Ausstellung nicht sofort erfolgt, wird empfohlen, den neuen Ausweis rechtzeitig zu beantragen.<\/p><p>Die Ausstellung des neuen Personalausweises kann auf folgende Weise vereinbart werden:<br>• durch die Online-Terminvereinbarung unter folgendem <a href="https:\/\/www.prenotazionicie.interno.gov.it\/cittadino\/n\/sc\/wizardAppuntamentoCittadino\/sceltaComune">Link<\/a><br> • telefonisch unter +390474 524368<br> <\/p><p>Bürgerinnen und Bürger, die im AIRE registriert sind, müssen sich an das zuständige Konsulat wenden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stmartininthurn.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103619&detailonr=225778251-972">zum Artikel der Gemeinde<\/a>