<p>Es wird bekanntgegeben, dass die Gemeindeverwaltung beabsichtigt ein\/e Koch\/Köchin beim Schulasusspeisungsdienst in Campill mit befristetem Arbeitsverhältnis und mit Teilzeitbeschäftigung 79% (30 Wochenstunden) - IV. Funktionsebene - aufzunehmen.<\/p><p>Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.04.2026 und dauert bis zum Ende des Schuljahres, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückkehr der wegen Krankheit abwesenden Stelleninhaberin.<\/p><p><br><\/p><p>Zugansvoraussetzungen sind: <\/p><p>- Abschluss der Mittelschule und Lehrabschlusszeugnis als Koch oder 4 Jahre effektiver Dienst in der III. Funktionsebene des Bereiches A;<\/p><p>- Dreisprachigkeitsnachweis A2 (ehem. Niveau D);<\/p><p>- Auch in Ermangelung von Kandidaten mit den erforderlichen Zugangsvoraussetzungen wird eine Rangordnung erstellt, mit Vorrang der Bewerber im Besitz des Lehrabschlusszeugnis als Koch.<\/p><p><br><\/p><p>Die <a href="https:\/\/www.gemeinde.stmartininthurn.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1533592&t=1772524594" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Stellengesuche<\/a> sind bis spätestens Freitag 06.03.2026 - 12:00 Uhr einzureichen. Für nähere Erläuterungen steht das Personalamt der Gemeinde von Montag bis Freitag von 08:00 bis 12.30 Uhr jederzeit zur Verfügung (Tel. +390474 524378 ).<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.stmartininthurn.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1533593&t=1772524876" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Bekanntmachung<\/a><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stmartininthurn.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103619&detailonr=225787690-972">zum Artikel der Gemeinde<\/a>