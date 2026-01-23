<p>Hiermit wird mitgeteilt, dass die Beitragsgesuche für das Jahr 2026 <strong>innerhalb Dienstag, den 31.03.2026<\/strong> eingereicht werden müssen.<\/p><p>Die Gewährung der Beiträge erfolgt nach den Bestimmungen der geltenden <a href="http:\/\/www.gemeinde.stmartininthurn.bz.it\/system\/web\/verordnung.aspx?detailonr=217484704" target="_blank" title="Gemeindeverordnung über die Gewährung von Beiträge">Gemeindeverordnung über die Gewährung von Beihilfen<\/a> an Körperschaften und Private. Für die im Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen eingetragenen Vereine, laut Art. 6 des Gesetzes 11.08.91, Nr. 266, ist das Gesuch von der Stempelsteuer befreit. Für Beiträge für Tätigkeiten außerordentlicher Natur muss ein eigenes Gesuch eingereicht werden, welchem ein Kostenvoranschlag und ein Finanzierungsplan beigelegt werden muß. <\/p><p>Für weitere Informationen steht der Verwaltungsassistent Carlo Plazza zur Verfügung, Tel. <a href="tel:+390474524375">+39 0474 524375<\/a> .<\/p><p>Gesuchsformulare:<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.stmartininthurn.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1528317&t=1769155145" class="fr-file fal fa-file-word">Gesuch<\/a> ausserodentliche Beiträge<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.stmartininthurn.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1528316&t=1769155035" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Gesuch<\/a> ausserordentliche Beiträge<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.stmartininthurn.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1424695&t=1738666730" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Gesuch<\/a> ordentliche Beiträge<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.stmartininthurn.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1528319&t=1769155355" class="fr-file fal fa-file-word">Gesuch<\/a> ordentliche Beiträge<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stmartininthurn.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103619&detailonr=225782415-972">zum Artikel der Gemeinde<\/a>