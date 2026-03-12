<p style="text-align: center;">Ausbildungsmöglichkeiten<\/p><p> <\/p><p>Auch heuer startet die Landesfachschule für Sozialberufe Hannah Arendt im Herbst wieder eine berufsbegleitende Ausbildung zur Pflegehelferin, zum Pflegehelfer in Bruneck. Die Ausbildung wird in 23 Unterrichtsblöcken, alle zwei Wochen jeweils von Dienstag bis Donnerstag, von September 2026 bis Oktober 2027 organisiert.<\/p><p>Die Ausbildung ist eine ideale Möglichkeit für alle Menschen, die sich beruflich neu orientieren möchten und in ein Berufsbild einsteigen wollen, das sinnstiftend und erfüllend ist. Denn so vielfältig und unterschiedlich die beruflichen Möglichkeiten mit dem Abschluss als Pflegehelferin\/Pflegehelfer sind, so gewiss ist bei allen Tätigkeiten die Wertschätzung der Betreuten. Das strahlende Lächeln eines Kindes mit Down Syndrom, der warme Händedruck eines pflegebedürftigen Seniors, das herzhafte Lachen eines Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störung, das mit Dankbarkeit erfüllte Nicken einer Angehörigen... Diese und unzählige weitere kleine Gesten lassen Menschen im Sozialbereich täglich spüren, wie wertvoll und unbezahlbar ihr Wirken ist.<\/p><p>Die duale Ausbildung zur Pflegehelferin\/zum Pflegehelfer in Bruneck bietet interessierten Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern jeden Alters die Chance, bereits in den Sozialdiensten angestellt zu werden und parallel dazu die Ausbildung zu absolvieren. Die Anstellungsmöglichkeiten sind dabei genauso vielseitig wie die Jobs selbst. Von der Arbeit mit Menschen mit Behinderung oder psychischen Erkrankungen, über Tätigkeiten in ambulanten Betreuungsdiensten oder in Seniorenwohnheimen steht den Absolventinnen und Absolventen jede Tür offen.<\/p><p> <\/p><p>Die Einschreibungen für die berufsbegleitende duale Ausbildung in Bruneck sind noch offen. Interessierte können sich direkt bei der Landesfachschule für Sozialberufe Hannah Arendt unter +390471 973494 melden.<\/p><p>Wer sich schon für eine Anstellung im Sozialbereich interessiert, um die duale Ausbildung dann zu absolvieren, kann sich gerne auch direkt in der Direktion Sozialdienste der Bezirksgemeinschaft Pustertal unter +390474 412920 oder per Mail an <a href="mailto:direktion.sozialdienste@bzgpust.it">direktion.sozialdienste@bzgpust.it<\/a> melden.<\/p><p><em>Weitere Informationen erhalten Sie in der allgemeinen Verwaltung der Bezirksgemeinschaft Pustertal unter +390474412926, <\/em><a href="mailto:pr@bzgpust.it"><em>pr@bzgpust.it<\/em><\/a><em>.<\/em><\/p><p><em><img src="https:\/\/www.gemeinde.stmartininthurn.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1535120&mode=T&width=800&height=600&t=1773317752&crop=0_0_0_0" class="fr-fil fr-dib width25" alt="hannah arendt"><\/em><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stmartininthurn.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103619&detailonr=225789446-972">zum Artikel der Gemeinde<\/a>