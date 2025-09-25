<p>Im Rahmen der PNRR Projekte bietet die Landesverwaltung allen Bürgern den Dienst DigiPoint als generelle Fortbildungsplattform an. Es wurden landesweit verschiedenen DigiPoints eingerichtet, welche den Bürgern eine Unterstützung in allen digitalen Belangen anbieten können. Der Gemeindenverband hat sich bereit erklärt, diese Aktion zu unterstützen.<\/p><p><span lang="de-DE"><\/span><\/p><p><span lang="de-DE"><\/span><span lang="de-DE"><\/span> <\/p><p><a href="https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLSfLFjr7YqGY0nloT7hg80Mbe7Q-3pHDZAfclNWbh31zWaegKg\/viewform">Link und Beratungskalender der Firma ADVStudio<\/a><\/p><p> <\/p><p> <a title="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfLFjr7YqGY0nloT7hg80Mbe7Q-3pHDZAfclNWbh31zWaegKg%2Fviewform%3Fusp%3Dsharing%26ouid%3D115270354327353580156&e=19869936&h=bdf36bc1&f=y&p=y" href="https:\/\/urldefense.com\/v3\/__https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=https*3A*2F*2Fdocs.google.com*2Fforms*2Fd*2Fe*2F1FAIpQLSfLFjr7YqGY0nloT7hg80Mbe7Q-3pHDZAfclNWbh31zWaegKg*2Fviewform*3Fusp*3Dsharing*26ouid*3D115270354327353580156&e=19869936&h=bdf36bc1&f=y&p=y__;JSUlJSUlJSUlJSUl!!IC0dFnBEFA8modo!TtS0rlJNm66k1AEr8C_cUnmpFv23XtE-yXG-vcVrUJBORdox_UagwkMNSuYLIN6nf1ePj1msQrqo9RLlH-iLDytjzMHYpVFLa2aynJw$">Anmeldungsformular<\/a> <\/p><p> <\/p><p>Terminkalender<strong> (deutsch oder italienisch, je nach Anwesenheit):<\/strong><\/p><p> <\/p><p><strong>Montag – 08:00 bis 09:00 Uhr<\/strong> GESUNDHEITSKARTE (Fascicolo Sanitario)<\/p><p><strong>Dienstag – 17:30 bis 18:30 Uhr<\/strong> CIE-AKTIVIERUNG<\/p><p><strong>Mittwoch – 18:30 bis 19:30 Uhr<\/strong> FÜHRERSCHEINZAHLUNG<\/p><p><strong>Donnerstag – 17:30 bis 18:30 Uhr<\/strong> TAXIBONUS<\/p><p><strong>Freitag – 08:00 bis 09:00 Uhr<\/strong> PASSBEANTRAGUNG<\/p><p> <\/p><p><strong>Nach der Veranstaltung steht Ihnen ein<em>e Digital-Experte<\/em> noch eine weitere Stunde zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten.<\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stmartininthurn.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103619&detailonr=225765716-972">zum Artikel der Gemeinde<\/a>