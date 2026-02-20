<p>Der Gemeinderat von Sankt Martin in Thurn wird zu einer ordentlichen Sitzung am 26.02.2026 um 17:00 Uhr im Ratssaal der Gemeinde einberufen<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.stmartininthurn.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1412731&t=1732267965"><\/a><a href="https:\/\/www.gemeinde.stmartininthurn.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1532323&t=1771574316" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Einberufung<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stmartininthurn.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103619&detailonr=225786440-972">zum Artikel der Gemeinde<\/a>