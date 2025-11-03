<p>Das staatliche Projekt sieht eine Einmalzahlung von 500,00 Euro für den Ankauf von Gütern des täglichen Bedarfs vor.<\/p><p>Auf der Website der Stadtgemeinde Bozen wurde die offizielle Liste der Anspruchsberechtigten für die Einkaufkarte „Carta dedicata a te“ 2025 veröffentlicht. Die Liste hat das NISF erstellt und an die Gemeinden weitergeleitet. Die Familien, die Anrecht auf diesen Beitrag haben, erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 500,00 Euro für den Einkauf von Gütern des täglichen Bedarfs.<\/p><p>Die <\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.stmartininthurn.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1518344&t=1762165779" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Liste<\/a> <\/p><p> ist in PDF-Format veröffentlicht. Um zu überprüfen, ob man in der Liste aufscheint und somit in den Genuss des Einkaufsgutscheins kommt, muss der Kode „DSU“ eingegeben werden, der auf der ISEE-Erklärung für 2025 aufscheint.<\/p><p>In den kommenden Tagen verschickt die Gemeindeverwaltung an alle Anspruchsberechtigten ein Einschreiben, das die Nummer der Einkaufskarte und die Anleitungen für die Abholung der Einkaufskarte bei den Postämtern sowie für die Vormerkung, Abholung und Aktivierung der Einkaufskarte enthält.<\/p><p>Weitere Informationen gibt es auf der Website der Stadtgemeinde Bozen unter dem Link „Carta dedicata a te“.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stmartininthurn.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103619&detailonr=225771237-972">zum Artikel der Gemeinde<\/a>