<p><strong><em>Fördermöglichkeiten für Start-Ups und Betriebe im Rahmen des LEADER-Programms Pustertal 2023-2027 - Jetzt Projektvorschläge einreichen!<\/em><\/strong><em><br> Du möchtest deine <strong>Idee oder dein Projekt im ländlichen Raum des Pustertals<\/strong> umsetzen, hast aber noch keine passende Finanzierungsmöglichkeit gefunden?<\/em><\/p><p><em><br> Das <strong>Regional Management LAG Pustertal<\/strong> unterstützt im aktuellen Projektaufruf sowohl <strong>noch nicht oder erst kürzlich gegründete nichtlandwirtschaftliche Start-Ups<\/strong> als auch <strong>bestehende nichtlandwirtschaftliche Betriebe<\/strong> bei der Umsetzung innovativer und nachhaltiger Projektideen zur Stärkung des ländlichen Raumes.<\/em><\/p><p><em><br> Projektvorschläge können vom <strong>02.02.2026 bis einschließlich 24.04.2026 um 24:00<\/strong> Uhr bei der LAG Pustertal eingereicht werden. Die entsprechenden Ausschreibungstexte inkl. aller notwendigen Voraussetzungen sowie alle erforderlichen Unterlagen und Details finden Sie hier: <\/em><em><a href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=https%3A%2F%2Fwww.rm-pustertal.eu%2Fde%2Fleader-pustertal%2F2023-27%2Faktuelle-projektaufrufe&e=19869936&h=ed46aaf0&f=y&p=y" title="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=https%3A%2F%2Fwww.rm-pustertal.eu%2Fde%2Fleader-pustertal%2F2023-27%2Faktuelle-projektaufrufe&e=19869936&h=ed46aaf0&f=y&p=y">https:\/\/www.rm-pustertal.eu\/de\/leader-pustertal\/2023-27\/aktuelle-projektaufrufe<\/a><\/em><\/p><p><em>Bei Interesse steht das LAG-Team unter <\/em><em><a href="mailto:info@rm-pustertal.eu" title="mailto:info@rm-pustertal.eu">info@rm-pustertal.eu<\/a><\/em><em> oder Tel. +390474 431020 gerne zur Verfügung.<\/em><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stmartininthurn.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103619&detailonr=225750878-972">zum Artikel der Gemeinde<\/a>